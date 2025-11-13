'Semana Santa Inclusiva de Sagunto' presenta nuevas firmas para permitir la participación de las mujeres en la fiesta

El colectivo Semana Santa Inclusiva de Sagunto ha presentado ante la junta directiva de la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de Sagunto más de un centenar de firmas de cofrades con el objetivo de solicitar la convocatoria de una junta general extraordinaria. En ella se propone someter a votación la modificación de los artículos de los estatutos que aún impiden la participación plena de las mujeres en igualdad de condiciones.

Entre los cambios propuestos se encuentra la sustitución del término “varones” por “personas católicas” en los estatutos, así como la supresión del artículo que limita la participación de las mujeres exclusivamente al Viernes Santo y por promesa, una disposición considerada discriminatoria y contraria a los principios de igualdad.

Tras la sentencia del Tribunal Constitucional del año pasado, que avaló el derecho de las mujeres a integrarse en las cofradías y hermandades religiosas en condiciones de igualdad, el colectivo considera que es el momento de dar una nueva oportunidad a los

cofrades para asumir este cambio de forma voluntaria, democrática y coherente con los valores cristianos de respeto y fraternidad.

El colectivo subraya la importancia de convocar la asamblea cuanto antes, de manera que no interfiera con la organización de la próxima Semana Santa. En caso de aprobarse los cambios, ello permitiría a las nuevas cofrades disponer del tiempo necesario para

preparar sus vestas y participar en igualdad de condiciones. Semana Santa Inclusiva de Sagunto recuerda que una negativa a este cambio podría abocar a un proceso judicial, con el consiguiente coste económico y daño reputacional para la Cofradía, algo que se desea evitar mediante el diálogo, la participación y el consenso.

José Vicente Blasco, cofrade e integrante del colectivo, lo ha explicado en entrevista con María José Gimeno.