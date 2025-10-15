Sagunto reivindica el corredor Cantábrico-Mediterráneo en el congreso de ASECAM

La Asociación Empresarial del Camp de Morvedre, ASECAM, ha celebrado esta mañana en Sagunto el congreso dedicado al Corredor Cantábrico-Mediterráneo, una infraestructura considerada clave para la vertebración y competitividad económica del territorio. La jornada ha reunido a expertos, representantes institucionales y del sector logístico para analizar los avances, retos y oportunidades que ofrece este eje ferroviario.

El encuentro ha sido inaugurado por la presidenta de ASECAM, Cristina Plumed, que ha asegurado que «las infraestructuras no compiten, son complementarias y se necesitan todas para el crecimiento de nuestro país y la conectividad entre territorios». Tras Plumed ha intervenido Josep Vicent Boira, comisionado del Corredor Mediterráneo, que ha explicado el avance de las obras de esta infraestructura, así algunos datos importantes para conocer mejor la relevancia de este corredor. Tras las intervenciones se ha celebrado una mesa redonda sobre las necesidades de cargadores y operadores ferroviarios, con la participación de empresas como Logitren, PowerCo, Lannutti o Aragón Plataforma Logística.

El alcalde de Sagunto, Darío Moreno, ha iniciado el cierre institucional y ha asegurado que «el proyecto del Corredor Cantábrico-Mediterráneo, no es un proyecto partidista, es un proyecto en el que todos estamos de acuerdo en su necesidad». Por su parte, el presidente de laCEV, Salvador Navarro, ha destacado que el éxito del corredor «dependerá tanto de su construcción como de su gestión». Para cerrar la jornada, el conseller de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, ha apuntado que este corredor «es una necesidad estratégica que mejorará la competitividad de nuestras empresas y que conectará nuestros puertos con los del Norte».