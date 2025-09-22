Sagunto celebra la Semana Europea de la Movilidad con una variada programación

Sagunto celebra un año más la Semana Europea de la Movilidad, que se desarrollará del 22 al 26 de septiembre bajo el lema “Movilidad para todas las personas”. La iniciativa, organizada por el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Movilidad Urbana, incluye actividades dirigidas a fomentar el transporte sostenible y la participación ciudadana en la mejora del entorno urbano.

La programación arrancará hoy lunes con el Día sin coche, durante el cual el autobús urbano será gratuito para todos los usuarios. El miércoles 24 se celebrará la Jornada Comarcal de Movilidad Sostenible al Trabajo en la sede de CCOO del Puerto de Sagunto, con conferencias y turnos de palabra sobre movilidad eficiente y buenas prácticas laborales.

El viernes 26 los institutos María Moliner, Nº5, Jaume I y Clot del Moro participarán en el Parking Day, transformando plazas de aparcamiento en espacios de convivencia. Por la tarde tendrá lugar el Paseo de Jane, centrado en la movilidad escolar con perspectiva de género, una actividad participativa que permite a la ciudadanía aportar ideas para futuras mejoras urbanas siguiendo la iniciativa internacional Jane’s Walk.

Todos los detalles nos lo ha contado el concejal de Movilidad, Javier Raro, en la entrevista de Más de Uno Sagunto, con María José Gimeno.