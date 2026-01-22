Sagunto y Canet d'En Berenguer participan en la 46ª edición de FITUR

La Feria Internacional de Turismo celebra del 21 al 25 de enero su 46ª edición en el recinto IFEMA Madrid. Hasta allí se ha desplazado la delegación municipal de Turismo de Sagunto con el objetivo de reforzar el posicionamiento del municipio en ámbitos como el turismo cultural, gastronómico y de congresos.

En esta edición, el consistorio centra su presencia en una agenda estrictamente profesional. Ha reducido los actos públicos y mantiene únicamente los compromisos ya adquiridos con empresas y entidades locales, en un contexto marcado por la prudencia tras el reciente accidente ferroviario de Adamuz.

Entre las acciones previstas destaca la presentación de la oferta de Turismo MICE y la participación de varios establecimientos locales en un showcooking dentro del espacio de València Turisme.

Por su parte, Canet d’en Berenguer acude a FITUR para seguir impulsando su modelo turístico sostenible. El alcalde, Pere Antoni, ha participado en la jornada inaugural y ha mantenido diferentes encuentros de trabajo centrados en la captación de fondos europeos y el apoyo a las pymes del municipio.

Durante la feria, Antoni ha trasladado al president de la Diputació de València, Vicent Mompó, las dificultades que afrontan los destinos turísticos para ganar visibilidad. “Le he preguntado por qué la Diputación apuesta por este modelo en FITUR, que nos resta mucha visibilidad a los municipios que somos destinos turísticos. Además, como entre semana es cuando debemos contactar con las empresas del sector, esta forma de trabajar nos hace perder oportunidades. Su respuesta ha sido que es una cuestión que se le plantea a menudo, pero no ha sabido darme una explicación concreta porque ese modelo —dice— es anterior a su llegada”, ha señalado el alcalde.

Con su participación en FITUR, Canet d'En Berenguer y Sagunto refuerzan su apuesta por la desestacionalización, la protección del litoral y la promoción de su gastronomía.