Renfe reinicia las obras del aparcamiento de la estación de tren de Sagunto

Renfe reinicia las obras de adecuación y mejora de la accesibilidad del aparcamiento de la estación de tren de Sagunto tras la aprobación de una modificación del proyecto inicial. La inversión total asciende a 563.768,83€, un 2'3% más que el presupuesto original.

Los trabajos incluyen un cambio en la cimentación, que ahora se realizará mediante micropilotes en lugar de muros de contención, y mejoras en la iluminación, con redistribución de luminarias para garantizar un nivel adecuado y eficiente. Darío Moreno, alcalde de Sagunto, celebra la reanudación de las obras porque asegura que el aparcamiento es necesario para la intermodalidad y ha solicitado una ampliación del espacio de cara al futuro.

El aparcamiento contará con 115 plazas, seis para vehículos eléctricos con instalación de postes de recarga, cinco reservadas para personas con movilidad reducida y un nuevo acceso para autobuses y ayudas externas. Las obras buscan mejorar la accesibilidad y la funcionalidad de este espacio junto a la estación de tren.