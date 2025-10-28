La psicóloga Mari Carmen López analiza cómo prevenir el acoso escolar y sus consecuencias

La psicóloga Mari Carmen López, psicóloga y experta en prevención del suicidio, ha visitado hoy los estudios de Onda Cero Sagunto para participar en una entrevista con la periodista María José Gimeno. Durante la conversación, López habló sobre el acoso escolar y sus graves consecuencias, analizando el caso de Sandra, cuyo fallecimiento ha conmocionado a la sociedad.

La experta explicó cómo las situaciones de acoso entre menores pueden tener un profundo impacto emocional y subrayó la importancia de detectar a tiempo las señales de sufrimiento psicológico, así como de fomentar entornos educativos seguros, empáticos y protectores.

Además, insistió en que la prevención y la educación deben ser ejes fundamentales en los colegios, destacando el papel esencial de las familias, los centros educativos y la sociedad en la detección e intervención ante casos de acoso.

En esta entrevista en Más de uno, todos los detalles.



