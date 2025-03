La XX Primavera de teatre alça el teló a Quartell de les Valls

La Primavera de teatre alça el teló a Quartell. Vint anys d’una experiència cultural única que comboia centenars de persones. La XX edició de la Primavera reuneix quatre companyies que lluitaran pel guardó que singularitze la seua proposta.

«Després de vint anys de treball hem aconseguit consolidar-nos com a referent en el món del teatre amateur. Som un concurs esperat, desitjat i preuat per les companyies que any rere any esperen la convocatòria amb entusiasme» apuntaven des de Pànic Teatre. Esta companyia ha obtingut el Premi Tablas de la Federació de Teatre Amateur de la Comunitat Valenciana. «L’organització de la Primavera de Teatre, ens empeny, gràcies a la nostra trajectòria teatral i iniciatives com aquesta de Quartell ens han posicionat amb aquest guardó» afigen des de Pànic.

Enguany han sigut setze les propostes, de les quals s’han seleccionat: Amics del teatre; Lluna Plena, El Molinet i Teatre la Pléyade. Quatre grups experimentats que emplenaran l’escena de l’auditori Joaquin Rodrigo cada diumenge des del 23 de març fins al 13 d’abril. La cita serà a les 19h i els espectadors una vegada més formaran part de la votació de la proposta que més els agrade.

La programació acull muntatges summament valorats, diversos i rics que van des del somriure, la professionalitat en escena o la fortalesa d’un obra de Ionesco com la Cantant Calba. Es tracta de peces com «Odissea espacial presentada per Amics del teatre que obrirà el concurs el diumenge 23 de març. La segona proposta és «Una carretera sense arbres» de Lluna plena mentre que El Molinet presentarà «El metge a colps». La programació conclourà amb el referent del teatre de l’absurd que no deixarà ningú impassible.

Una vegada més Pànic Escènic protagonitzarà la Gala de Cloenda de la Primavera de Teatre, el grup dinamitzador de la proposta oferirà una festa del teatre per tal de guardonar els espectacles més votats pel jurat que setmana rere setmana segueix el festival.

El Concurs Una Primavera de Teatre premia la millor producció, destaca l’actor i l’actriu més destacat així com els muntatges, la il.luminació i múltiples aspectes de les propostes que emfatitzen la riquesa expressiva de l’art.

«Quartell creu, viu i defensa el valencià en tots els seus àmbits; per això el nostre rerefent concurs de teatre en valencià. Les propostes cultural del nostre poble arrelen a la terra i es viuen en la nostra llengua. Tanmateix amb la Primavera de teatre emfatitzem la fortalesa que ha suposat el teatre per a Quartell ja que durant molts anys hem tingut una companyia pròpia»afegia el regidor Pepe Sebastian.

L’escena de l’auditori municipal ha acollit més de 50 companyies de teatre amateur amb nombroses representacions que han aconseguit fer riure, emocionar o entusiasmar un públic que creix cada any. La darrera edició acollia centenars d’aficionats que representació rere representació omplien el pati de butaques. El teatre és, una vegada més, fortalesa cultural per a Quartell