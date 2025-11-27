El Premio a la Iniciativa Social 2025 reconoce al municipio de Algar del Palancia por convertir sus calles en un auténtico plató de cine

El Premio a la Iniciativa Social 2025 ha recaído este año en el municipio de Algar del Palancia, una pequeña localidad de apenas 500 habitantes que ha sabido transformar su entorno rural en un motor de atracción turística y cultural.

En los últimos años, ha convertido sus calles en un escenario real de rodajes, acogiendo la filmación de varias películas y también de anuncios de la Lotería de Navidad, lo que ha impulsado su visibilidad a nivel nacional y ha despertado un creciente interés entre productoras audiovisuales.

A raíz de esta efervescencia creativa nació la Ruta del Cine, un proyecto que permite a los visitantes recorrer los espacios donde se grabaron las distintas producciones. En 2025, además, el municipio puso en marcha una iniciativa complementaria: el Paseo del Amor, un recorrido que une patrimonio, paisaje y narrativa visual para reforzar su apuesta por un turismo rural diferente, atractivo y cargado de emoción.

El alcalde, Amable Mondragón, comparte todos los detalles de este ambicioso proyecto y de la repercusión que está teniendo para el municipio en una entrevista con María José Gimeno, que podrá escucharse en unos instantes.

Algar demuestra así que la creatividad, la cultura y la identidad local pueden convertirse en un poderoso motor de futuro para los pueblos de interior.