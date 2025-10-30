PowerCo, UV y UPV impulsan un máster para formar a futuros profesionales de la producción de celdas de baterías eléctricas

Battery Cell Production & Technology es el nombre del primer máster interuniversitario del país con el que se formará a los futuros profesionales de la producción de celdas de baterías eléctricas.

Esta iniciativa académica con la que se amplía la oferta formativa para facilitar el acceso de la juventud a los puestos de trabajo que generará la gigafactoría de Sagunto está impulsada por PowerCo, con la colaboración de la Universidad de Valencia (UV) y la Universidad Politécnica de Valencia (UPV).

Ricardo Guerrero, Responsable de Recursos Humanos de PowerCo, y Lorena Rodrigo, Responsable de Comunicación y Relaciones Externas de la firma explican todos los detalles en esta entrevista con María José Gimeno en Más de uno Sagunto.