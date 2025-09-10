GIGAFACTORÍA VOLKSWAGEN

PowerCo fabricará baterías de estado sólido en Sagunto

El grupo Volkswagen anunció en el Salón del Automóvil de Múnich esta innovadora tecnología, que ofrece una autonomía de 450 km y recargas en menos de 25 minutos

Sergi Beltran

Sagunto |

La gigafactoría de baterías del grupo Volkswagen en Sagunto
Sagunto se prepara para dar un salto tecnológico decisivo en la automoción eléctrica. El grupo Volkswagen y su filial PowerCo han anunciado en el Salón del Automóvil de Múnich que fabricarán baterías de estado sólido en la futura gigafactoría de la ciudad a partir de 2026. Estas nuevas celdas unificadas se utilizarán en los próximos modelos urbanos de Volkswagen, Skoda y Cupra.

Se trata de una tecnología clave para el futuro de la movilidad, ya que ofrece autonomías de hasta 450 kilómetros y recargas en menos de 25 minutos. Según la compañía, estarán presentes en el 80% de los vehículos eléctricos del grupo y podrán adaptarse a distintas composiciones químicas, incluida la de estado sólido, considerada el gran reto de la industria.

El proyecto sitúa a Sagunto en la primera línea europea de la transición energética y refuerza el papel estratégico de la Comunitat Valenciana en el mapa mundial de la automoción. Para Volkswagen, la batería es la tecnología clave del siglo XXI y un elemento decisivo para mantener la competitividad de Europa frente a otros mercados.

