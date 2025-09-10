PowerCo fabricará baterías de estado sólido en Sagunto

Sagunto se prepara para dar un salto tecnológico decisivo en la automoción eléctrica. El grupo Volkswagen y su filial PowerCo han anunciado en el Salón del Automóvil de Múnich que fabricarán baterías de estado sólido en la futura gigafactoría de la ciudad a partir de 2026. Estas nuevas celdas unificadas se utilizarán en los próximos modelos urbanos de Volkswagen, Skoda y Cupra.

Se trata de una tecnología clave para el futuro de la movilidad, ya que ofrece autonomías de hasta 450 kilómetros y recargas en menos de 25 minutos. Según la compañía, estarán presentes en el 80% de los vehículos eléctricos del grupo y podrán adaptarse a distintas composiciones químicas, incluida la de estado sólido, considerada el gran reto de la industria.

El proyecto sitúa a Sagunto en la primera línea europea de la transición energética y refuerza el papel estratégico de la Comunitat Valenciana en el mapa mundial de la automoción. Para Volkswagen, la batería es la tecnología clave del siglo XXI y un elemento decisivo para mantener la competitividad de Europa frente a otros mercados.