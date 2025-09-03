POLICÍA Y VIOLENCIA DE GÉNERO

La Policía Local de Sagunto lleva a Colombia su experiencia en la lucha contra la violencia de género

El responsable del Grup d'Atenció a Dones, Esteban Feria, ha participado en el Encuentro Nacional e Internacional de Investigación, Innovación y Tecnología 2025 celebrado en la ciudad de Medellín

Sergi Beltran

Sagunto |

El intendente Esteban Feria durante el encuentro en Medellín
El intendente Esteban Feria durante el encuentro en Medellín | Onda Cero Sagunto

La Policía Local de Sagunto ha llevado a Colombia su experiencia en sensibilización y lucha contra la violencia de género. El intendente Esteban Feria, responsable del Grup d’Atenció a Dones, ha participado en el Encuentro Nacional e Internacional de Investigación, Innovación y Tecnología 2025.

Se trata de un acto organizado por la Policía Nacional de Colombia en la ciudad de Medellín. Allí intervino como ponente y evaluador con la charla El liderazgo policial ante la violencia de género, un ámbito en el que acumula más de dos años de colaboración con cuerpos policiales de Sudamérica.

El encuentro reunió a policías de distintos países y sirvió para evaluar investigaciones impulsadas por la Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo. Además, Feria impartió otra conferencia en el Colegio Mayor de Antioquia sobre el papel de la comunidad universitaria en defensa de la igualdad.

La participación de la Policía Local de Sagunto refuerza así su papel como referente en formación, sensibilización y buenas prácticas en la lucha contra la violencia de género, no solo a nivel local, sino también internacional.

