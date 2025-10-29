Pleyad, la firma que se dedica a ayudar a las empresas a convertir sus ideas en proyectos de innovación y soluciones reales

Óscar David Sánchez, socio director de Pleyad cuenta en esta entrevista con María José Gimeno, que la firma se dedica a ayudar a las empresas a convertir sus ideas en proyectos de innovación y soluciones reales.

El objetivo es hacer que la innovación sea más ágil, más enfocada a resultados y menos incierta.

Además, trabajan sobre todo con pymes que quieren crecer, diferenciarse o digitalizarse, y que ven en la innovación una herramienta de competitividad.

En este programa de Más de uno Sagunto, todos los detalles.