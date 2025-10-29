Espacio 'Asecam y sus empresas'

Pleyad, la firma que se dedica a ayudar a las empresas a convertir sus ideas en proyectos de innovación y soluciones reales

Pleyad trabaja sobre todo con pymes que quieren crecer, diferenciarse o digitalizarse, y que ven en la innovación una herramienta de competitividad

María José Gimeno

Sagunto |

Óscar David Sánchez, socio director de Pleyad cuenta en esta entrevista con María José Gimeno, que la firma se dedica a ayudar a las empresas a convertir sus ideas en proyectos de innovación y soluciones reales.

El objetivo es hacer que la innovación sea más ágil, más enfocada a resultados y menos incierta.

Además, trabajan sobre todo con pymes que quieren crecer, diferenciarse o digitalizarse, y que ven en la innovación una herramienta de competitividad.

En este programa de Más de uno Sagunto, todos los detalles.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer