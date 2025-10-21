Sección 'Onda Digital'

Pako Giménez: “La inteligencia artificial no va a sustituir a las personas, pero sí podría afectar a quienes no sepan utilizarla”.

El experto tecnológico Pako Giménez explica cómo la inteligencia artificial ya está transformando el mercado laboral y que lo hará de forma aún más profunda en los próximos años

María José Gimeno

Sagunto |

Durante la entrevista realizada por María José Gimen o en Más de uno, el experto tecnológico PaKo Giménez ha explicado cómo la inteligencia artificial ya está transformando el mercado laboral y lo hará de forma aún más profunda en los próximos años.

Según Giménez, la inteligencia artificial no es una promesa de futuro, sino una realidad que ya está impactando en sectores como la educación, la comunicación, la sanidad, el transporte o la industria. Muchas tareas rutinarias y repetitivas están siendo automatizadas, y eso está obligando a empresas y profesionales a replantearse la manera en que trabajan.

El experto subraya que no se trata de tener miedo a la IA, sino de aprender a convivir con ella. Quienes sepan adaptarse, sostiene, no solo conservarán sus empleos, sino que podrán mejorar su productividad, su creatividad y su capacidad de análisis gracias a las nuevas herramientas tecnológicas.

Giménez advierte que el gran reto será mantenerse actualizado, formarse constantemente y entender cómo estas tecnologías pueden integrarse en cada profesión.

En definitiva, el mundo laboral está viviendo una revolución silenciosa pero imparable. Y, como concluye PaKo Giménez, la clave para el futuro del empleo no es competir con la inteligencia artificial, sino aprender a trabajar con ella.


