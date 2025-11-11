Pako Giménez explica como la IA está transformando la creación artística, musical o literaria

Hoy, en Onda Digital, Pako Giménez ha hablado sobre cómo la inteligencia artificial está transformando la creatividad: la poesía, la música, la literatura… en definitiva, todas las artes y la creación artística.

Y, como no podía ser de otra forma, le ha pedido directamente a la IA que compusiera una sintonía para el programa. El resultado pueden escucharlo en este mismo podcast de Onda Digital.

La inteligencia artificial ha creado una sintonía con los nombres de Pako Jiménez, al timón, y María José Gimeno, como conductora y presentadora de este espacio. El resultado, de verdad, no tiene desperdicio.

Les invito a escucharlo, porque demuestra que la inteligencia artificial ya está en nuestras vidas, y lo importante es aprender a aprovecharla con creatividad e inteligencia.

No se lo pierdan, aquí, en Onda Digital.