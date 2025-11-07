Onda Cero Sagunto retransmitirá el 'Encuentro Clientes-Proveedores de la Comunitat Valenciana' en directo desde el museo industrial

La Nave Almacén de Efectos y Repuestos de Puerto de Sagunto acogerá este miércoles 12 de noviembre una nueva edición del Encuentro Clientes-Proveedores de la Comunitat Valenciana, uno de los más importantes eventos empresariales, con el objetivo de crear nuevas oportunidades de negocio en nuestra región.

Este evento está organizado por las asociaciones comarcales intersectoriales de las tres provincias de la Comunitat Valenciana, entre las que se encuentra la Asociación Empresarial del Camp de Morvedre (ASECAM) junto a ASEMVEGA, CEDELCO, CEDMA, Círculo de Empresarios del Medio Vinalopó, COEVAL, FAES, FEDAC, FECAP e IBIAE.

Así pues, las diez asociaciones territoriales han vuelto a lanzar esta iniciativa tras el éxito de las ediciones anteriores. El objetivo de este Encuentro Clientes-Proveedores es potenciar las oportunidades de negocio entre empresas de la Comunitat Valenciana, mejorando el impacto de las relaciones comerciales en el crecimiento socioeconómico de sus territorios.

De esta forma, empresas que conviven en un mismo territorio podrán descubrir colaboradores, proveedores o clientes, con los cuales poder comenzar una relación empresarial con menor coste logístico y mayor generación de empleo y riqueza en el territorio. El funcionamiento de la jornada consistirá en la organización previa de reuniones entre potenciales clientes y proveedores que se encuentran muy cercanos, sin ningún tipo de coste para ninguna de las dos partes y pudiendo asistir cualquier empresa de la Comunidad Valenciana que se inscriba.

En la edición celebrada el año pasado en Ibi, un alto porcentaje de las empresas asistentes consideraba que había mantenido reuniones con contactos que ofrecían posibilidades de negocio futuro. De hecho, recomendaban a empresas que no habían asistido a la misma su participación en futuros encuentros ya que es una oportunidad para conocer empresas locales y descubrir nuevos colaboradores, proveedores o clientes.

Onda Cero Sagunto retransmitirá en directo desde este inmueble, actual museo industrial.