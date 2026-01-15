ASECAM Y SUS EMPRESAS

Neitim, a la cabeza del cooperativismo y la sostenibilidad

La presidenta de Neitim, Teresa García, acompañada de la socia fundadora, Blanca Ribelles, nos cuenta la labor que hacen con las empresas en pro de la sostenibilidad y el cooperativismo

María José Gimeno

Sagunto |

NEITIN ofrece servicios integrales de consultoría en materia de sostenibilidad, acompañando a las empresas para hacer que sus modelos de negocio sean un referente en la materia, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la agenda 2030, y preparados para avanzar desde el compromiso, al reporte de la sostenibilidad y su verificación.

Otro de sus objetivos prioritarios es fomentar el cooperativismo. La presidenta de Neitim, Teresa García, nos cuenta en esta entrevista con María José Gimeno, sus objetivos y proyectos, en especial con el tema de la vivienda.


