Moreno responde a las críticas del acceso a Ciutat Vella: "Ya se ha modificado"

La reciente puesta en marcha del control de acceso de vehículos a Ciutat Vella ha suscitado un aluvión de reacciones desde que este entrara en marcha a mediados del mes de diciembre. Una iniciativa que, de acuerdo con el Ayuntamiento de Sagunto, ha nacido con el objetivo de garantizar un barrio "habitable y saludable" y, para ello, se han instalado tres puntos de acceso en las calles Castillo, Puerta Ferrissa y San Miguel; así, únicamente podrán circular por la zona aquellos vehículos que cuenten con una autorización expresa porque, de lo contrario, el conductor podrá ser multado. Al aproximarse a esas áreas de control, el conductor deberá detener su vehículo con el objetivo de que una serie de pantallas digitales lean la matrícula del vehículo y, por tanto, determinar si se encuentra autorizado a circular por esa zona o no.

La entrada en vigor del control de acceso de vehículos a Ciutat Vella se ha encontrado, en primer lugar, con las dudas de algunos vecinos y vecinas de la zona. "Yo veo estupendo el acceso restringido a la zona aunque no veo bien que solo puedan acceder dos coches", afirma Carmen, residente en Ciutat Vella, en declaraciones a Onda Cero. "Yo vivo sola pero hay épocas en las que viene mi hijo y él no puede acceder. Ahora mismo, tengo un pinzamiento en la espalda y mi hijo no puede subir con su coche a traerme la compra", detalla Carmen a esta emisora de radio. Los vecinos y vecinas de la zona contaron, en su momento, con el apoyo de Compromís, que cargó contra el Gobierno Municipal de la ciudad porque, según consideraba la formación valencianista, no se había suministrado toda la información a los residentes.

Moreno: "Ya se ha modificado la 'app' de acceso"

Sobre las críticas vecinales por los nuevos controles de acceso de vehículos a Ciutat Vella, el alcalde de Sagunto ha reconocido en 'Más de Uno Sagunto' la existencia de una problemática en relación, concretamente, con los vehículos de reparto que deben acceder a diario a la zona para dar servicio a los comercios y negocios del área. "Los repartidores es verdad que, inicialmente, fue una cuestión que no estaba prevista pero, ahora, ya se ha modificado el programa para que ya se puedan inscribir en la 'app' como cualquier vecino o vecina", ha explicado Moreno ante preguntas de Onda Cero Sagunto. "Si queremos una Ciutat Vella viva, debemos ofrecer la misma prestación de servicios que en cualquier otro punto de la ciudad", ha reivindicado el primer edil de la capital de El Camp de Morvedre en su primera entrevista del año en un medio de comunicación.