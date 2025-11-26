'Miradas que salvan', la jornada de CCOO Camp de Morvedre - Alt Palància contra la violencia de género

Comisiones Obreras celebra mañana a las 5 de la tarde en el Centro cívico de Puerto de Sagunto la jornada por el 25N Miradas que salvan: detección, atención y recuperación ante la violencia hacia las mujeres.

Durante toda la tarde se abordarán temas como la visión institucional y las políticas públicas del gobierno, la detección temprana desde el ámbito sanitario, el acompañamiento y recuperación de las víctimas y la prevención y apoyo desde el ámbito laboral.

Algunas de las interventoras de la jornada son María Yolanda Gil, inspectora de la Policía Nacional de Sagunto, Maite Lafuente, presidenta de la Asociación de Amigas Supervivientes de Sagunto o Minerva Almor, secretaria general en el ámbito sanitario de Comisiones Obreras Camp de morvedre y Alt Palancia.

Precisamente Almor, acompañada por Sergio Villalba, secretario general de CCOO Camp de Morvedre i Alt Palància ha explicado en Más de Uno Sagunto los objetivos de esta jornada.