ACTUALIDAD

El Ministerio del Interior concede el Distintivo Honorífico a 87 agentes de la Policía Local de Sagunto por su colaboración durante la DANA de 2024

La intervención de la Policía Local de Sagunto se enmarcó en los dispositivos extraordinarios activados para minimizar los efectos del temporal

Sergi Beltran

Sagunto |

El Ministerio del Interior concede el Distintivo Honorífico a 87 agentes de la Policía Local de Sagunto por su colaboración durante la DANA de 2024
El Ministerio del Interior concede el Distintivo Honorífico a 87 agentes de la Policía Local de Sagunto por su colaboración durante la DANA de 2024 | Onda Cero Sagunt

El Ministerio del Interior ha concedido el Distintivo Honorífico a 87 agentes de la Policía Local de Sagunto por su participación en los dispositivos de emergencia y seguridad desplegados con motivo de la DANA que afectó a la provincia de València en octubre de 2024.

La condecoración reconoce la actuación desarrollada durante el episodio de lluvias torrenciales, en el que los y las agentes intervinieron en labores de protección de personas, control de zonas afectadas, custodia de bienes y atención de incidencias, en coordinación con otros servicios de emergencia.

La intervención de la Policía Local de Sagunto se enmarcó en los dispositivos extraordinarios activados para minimizar los efectos del temporal, que obligaron a reforzar la presencia policial y la cooperación entre administraciones y cuerpos de seguridad.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer