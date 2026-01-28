El Ministerio del Interior concede el Distintivo Honorífico a 87 agentes de la Policía Local de Sagunto por su colaboración durante la DANA de 2024

El Ministerio del Interior ha concedido el Distintivo Honorífico a 87 agentes de la Policía Local de Sagunto por su participación en los dispositivos de emergencia y seguridad desplegados con motivo de la DANA que afectó a la provincia de València en octubre de 2024.

La condecoración reconoce la actuación desarrollada durante el episodio de lluvias torrenciales, en el que los y las agentes intervinieron en labores de protección de personas, control de zonas afectadas, custodia de bienes y atención de incidencias, en coordinación con otros servicios de emergencia.

La intervención de la Policía Local de Sagunto se enmarcó en los dispositivos extraordinarios activados para minimizar los efectos del temporal, que obligaron a reforzar la presencia policial y la cooperación entre administraciones y cuerpos de seguridad.