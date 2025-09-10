El Mercado Municipal de Sagunto estrena taquillas refrigeradas

El Mercado Municipal de Sagunto estrenará el próximo 1 de octubre unas taquillas refrigeradas que permitirán a la clientela recoger sus compras a cualquier hora del día.

La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Comercio y Mercados, responde a una petición de los vendedores y tiene como objetivo modernizar el servicio y dar un nuevo impulso al comercio local.

El sistema, bajo el modelo Click&Collect, garantiza la conservación de los productos frescos y ofrece un servicio flexible y seguro durante las 24 horas.

Desde la Asociación de Vendedores destacan que la medida no solo moderniza el mercado, sino que también atraerá a nuevos clientes y reforzará el comercio tradicional en un entorno cada vez más digitalizado.