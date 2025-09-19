Mazón anuncia una nueva depuradora para Sagunto en 2026

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado la construcción de una nueva depuradora en Sagunto en 2026. La actuación forma parte del plan de obras de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR) 2026-2030, que prevé una inversión global de más de 665 millones de euros en la Comunitat Valenciana durante los próximos cuatro años.

El plan contempla actuaciones en 122 municipios y solo en 2026 se ejecutarán más de 106 millones de euros. Entre las principales inversiones destacan la reforma integral de la depuradora de Elche, la nueva depuradora de Sagunto y la instalación de 21 sistemas terciarios para aumentar la reutilización del agua.

Mazón también ha subrayado la importancia de la colaboración con diputaciones y ayuntamientos, con una inversión prevista de 110 millones de euros a través de diferentes convenios.