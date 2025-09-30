TEMPORAL

Las lluvias provocan el desprendimiento del falso techo en el colegio Les Palmeres de Canet d'En Berenguer

La caída del falso techo y la inundación de varias aulas ha obligado al consistorio a suspender las clases de este martes

Sergi Beltran

Sagunto |

Derrumbe del techo en el colegio Les Palmeres de Canet
Derrumbe del falso techo en el colegio Les Palmeres de Canet | OC Sagunto

Las lluvias de esta mañana han provocado el desprendimiento del falso techo en el colegio Les Palmeres de Canet d'En Berenguer. Se trata del techado de la ampliación del centro, inaugurada recientemente por el consistorio.

El motivo del derrumbe ha sido la acumulación de agua en la parte superior del edificio debido a un fallo humano durante las pruebas de estanqueidad e impermeabilidad del colegio. Todo apunta a que los operarios olvidaron quitar los tapones de las bajantes al finalizar la comprobación, lo que ha ocasionado que el agua se acopiase en el tejado hasta filtrar la capa impermeable y depositarse en el falso techo hasta su desprendimiento.

El derrumbe ha tenido lugar durante las lluvias ocasionadas por la noche - aproximadamente 40 l/m2 -, por lo que no ha habido que lamentar daños personales. Sin embargo, la administración se ha visto obligada a cancelar las clases de hoy martes. Pere Antoni, alcalde del municipio, espera poder retomar las clases mañana miércoles aunque parte del colegio no esté completamente rehabilitado. Además, el primer edil ya está en contacto con la empresa responsable a quien ha solicitado que subsane los desperfectos.

