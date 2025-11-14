ENTREVISTA MUSICAL

Jasi y Mushkila presentan sus nuevos proyectos mañana en el Casal Jove del Puerto de Sagunto

Los raperos saguntinos actúan mañana a las 19:00h con Arjé (Godella) y Sergi Nagant (Estivella), en un concierto en el que cada artista ofrecerá al público su trabajo más reciente

Sergi Beltran

Sagunto |

El Casal Jove de Sagunto acoge mañana sábado la Vesprada de Rap, un concierto en el que Jasi, Arjé, Mushkila y Sergi Nagant presentarán sus últimas publicaciones.

Por este motivo, en Más de Uno Sagunto hemos entrevistado a los raperos saguntinos Jasi y Mushkila, que presentan mañana su último trabajo titulado "N.M". Se trata de un álbum con ritmos inspirados en el soul, el rock alternativo y el funk, y que homenajea a las personas que crecieron en la década de los 2000.

El concierto empieza a las 19:00h de la tarde y la entrada es gratuita con previa reserva.

