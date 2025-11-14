Jasi y Mushkila presentan sus nuevos proyectos mañana en el Casal Jove del Puerto de Sagunto

El Casal Jove de Sagunto acoge mañana sábado la Vesprada de Rap, un concierto en el que Jasi, Arjé, Mushkila y Sergi Nagant presentarán sus últimas publicaciones.

Por este motivo, en Más de Uno Sagunto hemos entrevistado a los raperos saguntinos Jasi y Mushkila, que presentan mañana su último trabajo titulado "N.M". Se trata de un álbum con ritmos inspirados en el soul, el rock alternativo y el funk, y que homenajea a las personas que crecieron en la década de los 2000.

El concierto empieza a las 19:00h de la tarde y la entrada es gratuita con previa reserva.