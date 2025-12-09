'Onda Digital'

La Inteligencia Artificial se afianza en al ámbito de la salud y sanitario

El experto tecnológico nos cuenta las ventajas e inconvenientes de la IA en este campo

María José Gimeno

Sagunto |

La Inteligencia Artificial ya no es cosa del futuro… es presente. Y no solo está en nuestros móviles o en las redes sociales: también ha llegado a uno de los ámbitos más sensibles y fundamentales de nuestra vida, la sanidad.

La IA ya participa en el diagnóstico de enfermedades, ayuda a diseñar tratamientos más personalizados, mejora la prevención, acelera la investigación médica y optimiza muchos procesos que antes requerían meses —incluso años— de trabajo humano.

Para ayudarnos a entender cómo la Inteligencia Artificial se está integrando en estas áreas, Paco Giménez, en Onda Digital, nos va a explicar de forma clara qué papel juega ya la IA en la prevención, la investigación y los tratamientos médicos, y qué debemos saber como pacientes ante este enorme cambio tecnológico.

En esta entrevista con María José Gimeno, todos los detalles.


