El diplomático Inocencio Arias clausura este viernes las IX Jornadas de Administración Local de Benavites

Inocencio Arias clausurará este viernes las IX Jornadas de Administración Local de Benavites. Un foro que arrancará a primera hora de la mañana y en el que participarán multitud de alcaldes y alcaldesas, ediles y expertos en administración local.

«Chencho» Félix Arias Llamas (Albox, España, 20 de abril de 1940) es un diplomático español, jubilado en 2010. Ocupó cargos relevantes en la diplomacia española: secretario de Estado de Cooperación (viceministro), subsecretario de Asuntos Exteriores, embajador de España ante las Naciones Unidas (julio de 1997-diciembre de 2004) y portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores en tres Gobiernos diferentes de la democracia (UCD, PSOE y PP).

Arias se licenció en Derecho en la Universidad de Murcia y accedió a la carrera diplomática en 1967, donde fue destinado a Bolivia, Argelia y Portugal. En el Ministerio de Asuntos Exteriores, dirigió la Oficina de Información Diplomática y fue portavoz del departamento en los períodos 1980-1982 (UCD), 1985-1988 (PSOE) y 1996-1997 (PP).

Representante de España en la ONU es la función que Arias desempeñó durante más tiempo, unos 7 años. En ella el diplomático fue elegido presidente de la Asociación de Embajadores ante la ONU y presidente del Comité Mundial contra el Terrorismo. Inocencio Arias representaba a España en el Consejo de Seguridad durante la guerra de Irak de 2003 en la que España apoyó a EE. UU. Este controvertido conflicto, que dividió a los miembros de la ONU y a la comunidad internacional, originó comentarios de Arias que resultaron polémicos.

Desde sus distintas responsabilidades, Arias ha participado en diversas conferencias internacionales, como la Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro, 1992), Consejos Europeos (1986, 87, 88 y 96, Cumbres de la OTAN (Madrid, 1997), Cumbre de Oriente Medio (Madrid, 1991), Cumbre del Movimiento de Países No Alineados (Yakarta, 1992) y Cumbres Iberoamericanas de México (1991), Madrid (1992), Salvador de Bahía (1993), y Santiago (1996).

El diplomático habla de parte de su trayectoria en esta entrevista con María José Gimeno.