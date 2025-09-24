SANIDAD

El Hospital de Sagunto realiza por primera vez un explante de corazón mediante asistolia controlada

La operación, de más de diez horas, ha contado con un amplio equipo multidisciplinar y con la colaboración de otros hospitales, bajo la coordinación de la Organización Nacional de Trasplantes

Sergi Beltran

Sagunto |

El Hospital de Sagunto ha marcado un hito en la sanidad valenciana al realizar por primera vez un explante de corazón mediante asistolia controlada. Hasta ahora solo se extraían corazones en casos de muerte encefálica, pero este procedimiento permite reactivar un corazón que se ha parado para hacerlo viable en un trasplante.

La operación, de más de diez horas, ha contado con un amplio equipo multidisciplinar y con la colaboración de otros hospitales, bajo la coordinación de la Organización Nacional de Trasplantes.

Desde el departamento de salud de Sagunto se recuerda la importancia de donar órganos y de registrar las voluntades anticipadas, un gesto que facilita la decisión de las familias y que puede salvar vidas.

