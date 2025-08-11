Hallan una granada de mano en un sendero de Quart de las Valls

Un vecino de Quart de les Valls ha encontrado una granada de mano mientras paseaba por el acceso al campamento que hay en el municipio. EDEX, el equipo de desactivación de explosivos de la Guardia Civil, ha confirmado que se trataba de una granada defensiva de fabricación polaca, aparentemente operativa.
El explosivo se encontraba parcialmente sepultado y con todos sus componentes. El artefacto ha sido trasladado hasta una cantera próxima, donde los especialistas lo han destruido de manera controlada.