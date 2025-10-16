La Guardia Civil investiga a un conductor fugado tras causar dos accidentes en Sagunto

La Guardia Civil investiga al conductor de un vehículo que se dio a la fuga tras provocar dos accidentes en Sagunto. Los hechos ocurrieron en la carretera N-340, el conductor invadió el carril contrario, colisionó con otro coche y se dio a la fuga. En su huida, volvió a impactar contra un segundo turismo, cuyo conductor resultó herido grave, y abandonó nuevamente el lugar sin prestar auxilio.

El herido fue trasladado al Hospital La Fe de Valencia, mientras un equipo del Subsector de Tráfico de Valencia inició la investigación para localizar al responsable. Los agentes han identificado a un hombre de 29 años como presunto autor de los hechos, ahora investigado por un posible delito de lesiones por imprudencia grave y otro de abandono del lugar del accidente.

El Código Penal contempla penas de entre tres y seis meses de prisión por el delito de lesiones y de hasta 4 años por privación de auxilio. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Guardia de Sagunto.