Entrevista

La exposición itinerante 'Personajes de la DANA: Ausencias y despedidas' muestra en Sagunto la tragedia de la catástrofe

La muestra, obra del artista y profesor de Bellas Artes Antonio García López, se podrá visitar en el Centro Cultural Mario Monreal hasta el 31 de enero

María José Gimeno

sagunto |

La programación invernal de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Sagunto muestra en el Centro Cultural Mario Monreal la exposición Personajes de la DANA: Ausencias y despedidas, de Antonio García López, y comisariada por José Mayor Iborra (profesor de la Universidad de Murcia). La exposición, que es intinerante, presenta obras nuevas para que las víctimas no caigan en el olvido y se podrá visitar hasta el sábado 31 de enero.

.La muestra ha incrementado el número de obras, superando ya las 50 piezas entre collages, instalaciones y libros del artista. En todas ellas, los residuos y el barro de la DANA, extraído de la propia vivienda del artista en Alfafar, se transforma en recuerdo de las vidas rotas y en memoria que se resiste al olvido.

La muestra ya ha sido expuesta anteriormente en el Museo de Archena, en el Centro Sociocultural de La Eliana y en la sala de exposiciones de Ca Revolta (Valencia). Ahora, la muestra que ya está en Sagunto contará con 25 nuevas obras realizadas ex profeso para esta sede.

En esta entrevista de María José Gimeno con el autor, todos los detalles.

