Establecimientos hosteleros y panaderías de Sagunto se preparan para abastecer a miles de personas "Els Dijous de Berenar"

Todos los jueves desde Sant Antoni hasta el Miércoles de Ceniza, son "Dijous de berenar" y tienen a la pataquetacomo protagonista de las meriendas en Sagunto.

La pataqueta, que tiene forma de medialuna, se sirve rellena de diversos ingredientes como tortilla de habitas y ajos tiernos, blanco y negro, o lomo con tomate. Su sabor, que puede ser dulce o salado, y su historia han convertido este bocadillo en una de las joyas de la gastronomía local.

La costumbre de merendar la pataqueta en jueves, conocida como Dijous de berenar, es una tradición que, aunque ha desaparecido en muchas zonas de la Comunitat Valenciana, sigue muy viva en la ciudad. Algunos historiadores sitúan el inicio de esta costumbre en 1492, año de la expulsión de los judíos, mientras que otros lo ubican en siglos posteriores. Sin embargo, lo que es indiscutible es que esta tradición sigue muy arraigada en Sagunto.

La concejala de Turismo del ayuntamiento de Sagunto, Natalia Antonino, el gerente del Horno Nuestra Señora de Begoña, Federico Saurí, y el del Horno de La Ollería, Vicente Sanchis, nos hablan de e4sta tradición que va ganando peso cada año,