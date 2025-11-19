'Asecam y sus empresas'

DKV Morvedre, la mejor vía para contar con asistencia sanitaria de forma cómoda, rápida y eligiendo en cada momento

Javier Garcés, gerente de DKV Morvedre, nos cuenta que cuando contratas un seguro de salud, el cuadro médico es lo que más se valora, tener cerca los centros a visitar, y puedas acudir a un especialista médico cuando lo necesites

María José Gimeno

Sagunto |

Javier Garcés, gerente de DKV Morvedre, nos cuenta que cuando contratas un seguro de salud, el cuadro médico es lo que más se valora, tener cerca los centros a visitar, y puedas acudir a un especialista médico cuando lo necesites. En DKV lo ofrecen, con todas las garantías y coberturas.

Una forma de evita las listas de espera, los largos trámites con la seguridad y la profesionalidad de la asistencia sanitaria más cómoda, rápida y eligiendo lo que necesites en cada momento.

Garcés lo explica en esta entrevista con María Jose Gimeno.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer