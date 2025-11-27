El Cuarteto de Cuerda Valencia actuará esta tarde en la XIX Gala de los Premios Onda Cero Sagunto

El prestigioso Cuarteto de Cuerda Valencia, integrado por Paloma Castellar (violín I), Lola Bendicho (violín II), Mara Ponce (viola) y Teresa Alamá (violonchelo), será uno de los grandes protagonistas de la XIX edición de la Gala de los Premios Onda Cero Sagunto, que se celebra esta tarde.

Con una trayectoria espectacular e impecable, el cuarteto se ha consolidado como una de las formaciones camerísticas más destacadas de la Comunitat Valenciana. Su manera de interpretar “como los ángeles”, unida a su capacidad para fusionar calidad musical con originalidad escénica y una cuidada estética en sus vestuarios, les ha convertido en un referente de elegancia y vanguardia.

La organización de los Premios Onda Cero promete sorpresas y muchas novedades en una edición que reunirá talento, comunicación y cultura, y en la que la actuación del Cuarteto de Cuerda Valencia está llamada a ser uno de los momentos más esperados de la noche.

Esta tarde, en Sagunto, el cuarteto no solo estará presente: actuará y hará vibrar al público con su inconfundible sello artístico.

Todos los detalles en esta entrevista con María José Gimeno en Más de Uno Sagunto.