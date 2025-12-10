'Asecam y sus empresas'

La consultura de innovación Lagom Gestión, 17 años acompañando a organizaciones de distintos sectores a ordenar, optimizar y crecer


Lagom Gestión combina experiencia en sistemas de gestión, mejora continua y transformación digital para convertir la complejidad en resultados medibles

María José Gimeno

sagunto |

Marisol Cortez, directora y fundadora de Lagom Gestión, consultora de innovación que se encarga de acompañar a organizaciones de distintos sectores a ordenar, optimizar y crecer.
Combina experiencia en sistemas de gestión, mejora continua y transformación digital para convertir la complejidad en resultados medibles.

Entre sus servicios se encuentran: Consultoría para Certificaciones, Auditorías internas, Mejora de Procesos y Operaciones Inteligentes, Formación y Talleres, entre otros.

En esta entrevista con María José Gimeno todos los detalles.

