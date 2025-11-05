El Consell destinará 60.000 euros a la Fundación de Patrimonio Industrial y Memoria Obrera del Puerto de Sagunto. El convenio, aprobado por la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, permitirá financiar las actividades y el funcionamiento de esta entidad cultural sin ánimo de lucro durante 2025.

La fundación tiene como objetivo proteger y difundir el legado industrial valenciano, especialmente el del Alto Horno número 2, declarado Bien de Interés Cultural. Su labor se centra en conservar y divulgar la memoria obrera y siderúrgica de Sagunto a través de objetos, sonidos, imágenes y testimonios del pasado industrial de la ciudad.

Susana Camarero, vicepresidente de la Generalitat Valenciana, destaca la singularidad del proyecto, que combina historia, cultura y etnografía para mantener viva la memoria del trabajo y la identidad colectiva del Puerto de Sagunto.