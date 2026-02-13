El colectivo saguntino Semana Santa Inclusiva: "La inclusión de la mujer en la fiesta es un cambio necesario"

El Ministerio de Turismo estudia revocar la distinción de Fiesta de Interés Turístico Nacional a la Semana Santa de Sagunto debido a la exclusión de las mujeres en algunos actos tradicionales. Turismo ha iniciado un proceso de valoración tras una petición ciudadana que denuncia la falta de participación femenina como cofrades en las procesiones.

Actualmente se están recabando informes y testimonios para determinar si existen indicios suficientes que justifiquen la retirada de esta categoría honorífica, concedida en 2004. Por su parte, el colectivo Semana Santa Inclusiva de Sagunto reivindica la participación de mujeres en la festividad y lamenta que la distinción de Fiesta de Interés Turístico Nacional esté en peligro por estas cuestiones.

Hoy en Más de Uno Sagunto, los miembros del colectivo Blanca Ribelles y José Vicente Blasco nos cuentan su opinión sobre la polémica en torno a la festividad y la posible pérdida de la categoría.