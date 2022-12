Ciutat Vella estrena control de acceso con multas para los infractores

La movilidad se ha convertido, sin lugar a dudas, en uno de los principales debates de las ciudades de hoy en día. El debate entre la concesión de nuevos espacios al peatón y el favorecimiento de un tráfico fluido continúa más vivo que nunca. En este sentido, cada vez son más las ciudades que apuestan por la puesta en marcha de iniciativas dirigidas no únicamente a crear nuevos espacios para la movilidad peatonal sino, en definitiva, para garantizar la habitabilidad y la salud en las áreas residenciales en que son implantados. Precisamente, el Ayuntamiento de Sagunto ha instalado recientemente un sistema de control de acceso mediante cámaras a Ciutat Vella; así, únicamente podrán circular por la zona aquellos vehículos que cuenten con una autorización expresa porque, de lo contrario, el conductor podrá ser multado.

Para ello, el Consistorio de la capital de El Camp de Morvedre ha instalado hasta tres puntos de acceso de vehículos a Ciutat Vella, concretamente, en las calles Castillo, San Miguel y Puerta Ferrissa. Al aproximarse a esas áreas de control, el conductor deberá detener su vehículo con el objetivo de que una serie de pantallas digitales lean la matrícula del vehículo y, por tanto, determinar si se encuentra autorizado a circular por esa zona o no. El alcalde de Sagunto, Darío Moreno, ha defendido que la puesta en marcha de esta medida contribuirá a "conseguir un barrio más habitable, saludable, accesible, con menos emisiones, con baja contaminación acústica y, en definitiva, más cómodo para las personas residentes y con la finalidad también de preservar su valor histórico y atractivo turístico", ha analizado el primer edil.

Compromís: "Los vecinos necesitan información más clara"

No obstante, la finalización del periodo de prueba y la entrada en vigor de la potestad de multar a los infractores por parte del Ayuntamiento de Sagunto ha llegado con polémica desde el propio equipo de Gobierno Municipal. Compromís critica que los vecinos y vecinas de la zona no han contado con toda la información necesaria antes de su puesta en marcha. El secretario local de la formación valencianista, Lluís Vicent Alcaide, reclama "una información más clara del acceso" no únicamente para residentes sino, también, para los visitantes de la ciudad. "Además, hay problemas del sistema de lectura de matrículas, que no distingue entre algunas letras, y no hay una aplicación móvil sino una web muy rígida, que no permite avisar de que va a acceder un Servicio de Emergencias", critica Alcaide.

Sin embargo, fuentes del Consistorio defienden que ciertos aspectos que podrían suscitar dudas, como pueda ser el acceso para los servicios de carga y descarga, ya fueron acordados con los vecinos, vecinas y comerciantes de la zona. En este mismo sentido, esas mismas fuentes municipales aclaran que ese acceso para carga y descarga será de lunes a viernes, de 07:30 a 12:30 horas.