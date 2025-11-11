ENTREVISTA

El CIPFP La Laboral presenta el proyecto de emprendimiento "Llança't: Vivers d'Empresa"

La vicedirectora de La Laboral, Cristina Gil, y la orientadora del centro, Marta Gil, explican en esta entrevista los detalles de la nueva iniciativa impulsada por la Dirección General de Formación Profesional para fomentar el espíritu emprendedor en FP

María José Gimeno

Sagunto |

Hoy, en Más de Uno, hablamos de una iniciativa pionera impulsada por la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades. Se trata del proyecto Llança’t: Vivers de Empresa, promovido por la Dirección General de Formación Profesional con un objetivo claro: fomentar el espíritu emprendedor entre las personas tituladas en FP.

Un proyecto innovador que acompaña a quienes han finalizado su formación profesional y quieren dar el salto al mundo empresarial, ayudándoles a transformar sus ideas en proyectos reales y sostenibles.

Para conocerlo más de cerca, hemos hablado con Cristina Gil, vicedirectora de La Laboral, y con Marta Gil, orientadora en el CIPFP. Ellas nos han explicado cómo se está desarrollando esta experiencia, qué oportunidades ofrece a los nuevos emprendedores y cómo la Formación Profesional puede ser un motor de innovación y desarrollo.

Una conversación con María José Gimeno aquí, en Más de Uno, donde seguimos dando voz a los proyectos que nacen desde la educación y que miran al futuro con creatividad, talento y compromiso.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer