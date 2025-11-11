El CIPFP La Laboral presenta el proyecto de emprendimiento "Llança't: Vivers d'Empresa"

Hoy, en Más de Uno, hablamos de una iniciativa pionera impulsada por la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades. Se trata del proyecto Llança’t: Vivers de Empresa, promovido por la Dirección General de Formación Profesional con un objetivo claro: fomentar el espíritu emprendedor entre las personas tituladas en FP.

Un proyecto innovador que acompaña a quienes han finalizado su formación profesional y quieren dar el salto al mundo empresarial, ayudándoles a transformar sus ideas en proyectos reales y sostenibles.

Para conocerlo más de cerca, hemos hablado con Cristina Gil, vicedirectora de La Laboral, y con Marta Gil, orientadora en el CIPFP. Ellas nos han explicado cómo se está desarrollando esta experiencia, qué oportunidades ofrece a los nuevos emprendedores y cómo la Formación Profesional puede ser un motor de innovación y desarrollo.

Una conversación con María José Gimeno aquí, en Más de Uno, donde seguimos dando voz a los proyectos que nacen desde la educación y que miran al futuro con creatividad, talento y compromiso.