Canet reabre los Foodtrucks del paseo marítimo dos semanas después del cese de actividad

Sergi Beltran

Sagunto |

Los foodtrucks del paseo marítimo de Canet d'En Berenguer reabren sus puertas dos semanas después de que el Ayuntamiento cesara su actividad por falta de permisos e incumplimiento de la normativa. La empresa que los gestiona ha presentado en el consistorio un certificado emitido por el Organismo de Certificación Administrativa en el que verifica el cumplimiento técnico y normativo del espacio hostelero.

Para poder reanudar la actividad, la empresa ha tenido que mejorar algunos aspectos técnicos como el tratamiento de residuos y aguas residuales y la extracción de humos de uno de los establecimientos. Además, se han instalado baños portátiles en el recinto.

La administración local ha supervisado de primera mano que el local cumplía con la legalidad vigente y ha concedido la reanudación del servicio. Canet podrá disfrutar de este festival gastronómico hasta el 6 de septiembre, ahora sí, con la normativa legal en regla.

