Canet exige a la Generalitat Valenciana que reubique la macrocentral fotovoltaica prevista en Montíber

Canet d'En Berenguer solicita a la Generalitat Valenciana que reubique la macrocentral fotovoltaica prevista en Montíber. El consistorio ha aprobado adherirse a la moción impulsada por el Ayuntamiento de Sagunto para trasladar el proyecto y ubicarlo en terrenos de la Autoridad Portuaria de València con el objetivo de defender una zona de alto valor agrológico.

Además, el ayuntamiento pide que, en caso de modificarse la ubicación, se garantice el correcto drenaje y mantenimiento de las parcelas afectadas. En cambio, si la planta se mantiene en su emplazamiento inicial, Canet reclama medidas que aseguren la permeabilidad del terreno para evitar riesgos de inundación, y solicita la emisión del informe de inundabilidad pendiente desde mayo del pasado año.

La enmienda ha salido adelante con los votos en contra de PP y Vox.