Canet d’en Berenguer reúne a expertos de toda España en su Congreso de Turismo Sostenible

El reto climático del turismo, la revolución de los datos y la inteligencia artificial, la competitividad y el desarrollo, o el turismo responsable son algunos de los temas que se abordarán durante los dos días del Congreso de Turismo Sostenible – Lab Innovación Turismo, que se celebrará en Canet d’en Berenguer, el 5 y 6 de noviembre en el Hotel AGH Canet. En total, más de treinta expertos de toda España participarán en la cita. Este congreso se ofrece la oportunidad de compartir experiencias y aprender unos de otros.

Entre los expertos que tomarán parte en las distintas sesiones destacan Mamen Ruiz-Tomás Rodríguez, responsable de Turismo Inteligente en IoTsens; Franklin Carpenter, consultor IT en Iurban.es; Miguel Ángel Cintas, CEO de Atribus; o Aida Marín, responsable de Calidad y Sostenibilidad en HOSBEC, entre otros.

En cuanto a la presencia institucional, la lista incluye a Roger Cerdà, alcalde de Xàtiva; Gemma Pacheco, alcaldesa de Nuevo Baztán; Tania Baños, alcaldesa de la Vall d’Uixó; Luis Fernando García, presidente de FEMEMBALSES y vicepresidente de la Diputación de Cáceres; Darío Moreno, alcalde de Sagunto; entre otros.

El alcalde de Canet lo cuenta en esta entrevista con María José Gimeno.