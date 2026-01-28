Canet d’En Berenguer instalará un nuevo semáforo con lector de matrícula en el casco urbano

El Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer instalará un semáforo en el casco urbano con el objetivo de priorizar el tránsito peatonal y reducir las molestias provocadas por el paso de vehículos por el centro histórico. La medida se aplicará en la calle Calvario, uno de los principales accesos al núcleo antiguo del municipio.

La decisión se adoptó tras una reunión celebrada la pasada semana entre vecinos y vecinas, el equipo de gobierno y representantes de la oposición, en la que se abordó la necesidad de limitar el tráfico de paso por una zona concebida principalmente para uso peatonal.

El semáforo contará con un sistema de control de acceso y solo estará operativo en franjas horarias concretas, los viernes por la tarde y los sábados por la mañana, coincidiendo con los momentos de mayor afluencia de personas. El objetivo es disuadir a los vehículos que atraviesan el centro sin destino en el municipio y redirigirlos por las vías de circunvalación.

Además, el Ayuntamiento prevé instalar medidas adicionales para controlar la velocidad en calles próximas, como resaltos reductores, y no descarta reforzar la vigilancia si fuera necesario, con el fin de garantizar la seguridad vial y la convivencia en el casco antiguo.