Canet d'En Berenguer atenderá los casos de violencia de género de forma coordinada entre las administraciones implicadas. Así se ha acordado hoy, tras la constitución de la Mesa de coordinación multidisciplinar en materia de violencia de género, que se ha reunido a las doce y media del mediodía. Este nuevo órgano permitirá mejorar la respuesta institucional en el municipio.

Entre las medidas adoptadas, la Policía Local trabajará de manera coordinada con la Guardia Civil y asumirá los casos considerados de riesgo más bajo. Además, se elaborarán protocolos comunes para que todos los agentes conozcan la situación de las víctimas, sus antecedentes y la posible existencia de menores a su cargo en el momento de una intervención.

En la mesa participan Servicios Sociales, Policía Local, Guardia Civil del sistema VioGén, la delegación del gobierno representada por la jefa de unidad de violencia sobre la mujer, centros de salud, centros educativos y el Centro Mujer Rural de Segorbe.