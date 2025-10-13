Benavites celebra las IX Jornadas de Administración Local con el lema "Dando vida a nuestros pueblos"

Benavites está de moda. La población celebra las IX Jornadas de Administración Local con el lema "Dando vida a nuestros pueblos". Un foro del municipalismo que se ha consolidado en el territorio, y en el que se darán cita alcaldes, alcaldesas y otros cargos relevantes como Inocencio Arias, diplomático español.

También la población abre su IX Fira d´Octubre este domingo, que combinará con talleres, música y otras actividades.

En esta entrevista con María José Gimeno al alcalde de Benavites, Carlos Gil, todos los detalles