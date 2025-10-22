El Ayuntamiento de Sagunto es finalista en los Disruptores Innovation Awards 2025, dentro de la categoría de mejor proyecto público de apoyo a la digitalización. El municipio compite junto al Gobierno de Aragón, la Junta de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Ermua y el Cabildo de La Palma.

El reconocimiento llega por su rápida transición a una infraestructura de nube híbrida, que permitió al consistorio modernizar su sistema informático y garantizar la continuidad de los servicios digitales ante el riesgo de colapso de los antiguos servidores. La solución, desarrollada junto a IBM, permite una administración más segura, escalable y sostenible, preparada para futuras ampliaciones sin interrupciones en los servicios.

Gracias a esta innovación, Sagunto se ha convertido en un referente en digitalización municipal y gestión eficiente de recursos públicos. Los ganadores se conocerán mañana jueves, 23 de octubre, en una gala que reunirá en Madrid a los principales representantes del ecosistema innovador y tecnológico del país.