El Atlético Saguntino, derrotado por la UD La Vall d'Uixó: "No hemos estado bien"

El deporte deja muy diferentes sensaciones en El Camp de Morvedre en la última jornada deportiva. Victorias, empates y derrotas protagonizan los resultados de nuestros clubes y equipos prácticamente a partes iguales. Entre las derrotas, la del Atlético Saguntino, que no ha logrado imponerse a la UD La Vall d’Uixó con un resultado final de 2-0.

"A trabajar y a seguir. Tenemos que seguir corrigiendo errores y volver a la dinámica en la que estábamos, y eso solo se hace con trabajo y aclarando las ideas", destaca el entrenador del Atlético Saguntino, Carlos Ortí, en declaraciones posteriores al encuentro de los 'romanos' frente a los de La Plana Baixa.

"No hemos estado bien. Al final, el equipo, en el último tercio, no ha decidido bien. Creo que el partido estaba por fuera, estaba en los costados y no hemos sido capaces de llevar los balones fuera", analiza el técnico 'romano'.

Mejor suerte para el Club Deportivo Acero, que ha triunfado sobre el Odisea Sports Management por 3-1 con dos goles de Oltra (12' y 61') y uno de David Sáez (61').

Balonmano: El Fertiberia empata, el BM Morvedre pierde

En el terreno del balonmano, el Fertiberia Balonmano ha empatado en su duelo contra el Balonmano San José Obrero de Lanzarote. Tablas a veintiún puntos para cada uno de los dos clubes participantes en este encuentro.

Peor resultado deja, sin embargo, por su parte, el Balonmano Morvedre, que ha perdido frente al Balonmano Zuazo de Barakaldo.

Baloncesto: Amplia victoria para el CB Puerto de Sagunto

En cuanto al baloncesto, contundente y destacado triunfo del Club de Baloncesto Puerto de Sagunto sobre el Godella. Ochenta y siete puntos para los del José Veral, cuarenta y cinco para los de l'Horta Nord.