Alvaro Paricio publica su nueva obra 'Vencer a Goliat. El talento no se mide en centímetros'

`Vencer a Goliat. El talento no se mide en centímetros` , el nuevo libro de Álvaro Paricio, con prólogo de Sergio Rodríguez. Esta obra forma parte de la colección Baloncesto para Leer y llega en una cuidada edición de 334 páginas con fotografías en blanco y negro.

La estatura ha sido siempre un debate recurrente en el mundo del baloncesto. Sin embargo, como demuestra Álvaro Paricio en Vencer a Goliat, los centímetros no definen ni el talento ni la grandeza. Lo que realmente importa son las historias de superación, esfuerzo y resiliencia de jugadores como Muggsy Bogues, Isiah Thomas o Allen Iverson, quienes hicieron del desafío y la adversidad una fuente de motivación.

Con una narración vibrante y un profundo respeto por sus protagonistas, el autor reúne siete vidas extraordinarias, dentro y fuera de las pistas, que nos muestran que la verdadera medida de un deportista –y de una persona– no está en lo físico, sino en su capacidad para sobreponerse al dolor, al rechazo e incluso a la tragedia. Son relatos que inspiran, no como cuentos de hadas ni modelos de perfección, sino como testimonios de que lo imposible sólo existe cuando no se intenta.

En esta entrevista con María José Gimeno, todos los detalles.