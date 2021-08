Actualización sobre COVID-19, 22 de Agosto de 2021

Baja significativamente la tasa de Incidencia de COVID en el departamento de salud de Sagunto.

Se sitúa en 169 casos positivos por cada 100.000 habitantes. Son 117 puntos menos que la última actualización.

De este modo, el total de casos positivos en las últimas dos semanas es de 259.

Son 129 casos menos en los últimos 4 días, en los tampoco ha habido nuevos fallecimientos.

Se mantiene por tanto la cifra de defunciones en 356, desde el principio de la pandemia.

En el caso del municipio de Sagunto, también baja la tasa de incidencia en más de un centenar de casos.

Tasa que se sitúa en 159 casos por cada 100.000 habitantes.

El número de personas con COVID en los últimos 14 días es de 107 infectados en la capital del Camp de Morvedre.

Y vemos como también bajan los casos de COVID en el resto de municipios del área sanitaria.

Puzol tiene 39 casos

Segorbe 23.

Con 9 casos Canet,

8 casos e Gilet, Faura, el Puig y Almenara.

Con 3 casos positivos Petrés, 2 en Quart de les Valls y con tan solo 1 Alfara, Benavites, Benifairó, quartell.

Y no se han detectado infectados de COVID Albalat, Algar del Palancia, Algimia, Segart y Torres Torres.

Y seguimos hablando de la pandemia y de sus repercusiones, en este caso, las que tendrá en las fiestas falleras que están a punto de comenzar.

Y es que mientras el Ayuntamiento de Sagunto ultima el bando fallero con toda la normas a cumplir para evitar contagios, el consistorio de Gilet ya ha dicho que no permitirá los pasacalles en tiempos de COVID. también Faura tiene previsto decidir hoy si dará luz verde a los pasacalles o no. Desde FJFS no han querido hacer ninguna valoración al respecto, al tiempo que recordaban que todos los actos están condicionados por la normativa del momento y por la evolución de la pandemia.