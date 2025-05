20 Bandas locales se dan cita este fin de semana en el Festival Original Fest en el Puerto de Sagunto

Los días 9, 10 y 11 de mayo, el Puerto de Sagunto acoge la segunda edición del Original Fest, un festival que nació con el objetivo de convertirse en referente de la música original en la Comunidad Valenciana.

Tras el éxito de su primera convocatoria, el certamen reafirma su compromiso con la promoción de grupos que apuestan por crear repertorios propios, ofreciendo una plataforma para artistas emergentes y consolidados de diversos estilos, desde el rock y el pop hasta el punk pasando por el heavy metal o el indie.

El festival, que se desarrollará durante tres días, presentará una cuidada selección de bandas que destacan por su calidad compositiva y su propuesta escénica. La organización ha incrementado este año los recursos técnicos y la promoción, con el fin de mejorar la experiencia tanto para los artistas como para el público.

"El Original Fest nació para llenar un vacío en la escena musical actual", explican desde la organización del evento. "Queremos que el público descubra que hay vida más allá de los covers y que los grupos con temas propios tengan un espacio donde ser escuchados". Con un formato cercano y un espíritu de convivencia, el festival aspira a convertirse en una cita ineludible para los amantes de la música en directo y en un trampolín para las bandas participantes.

Las bandas participantes son Paola Vilatela, Los nodoyunas, Tu ex, Decadencia blues band, Eterna, Wildtrhoats, Valandaluz, El beso del sapo, 15 watts, Tensión no resuelta, The fires, Otras yerbas, Sentencia, Pateticus, Evanora, Bendita locura, Vulturna, Ronda norte, Faradaï y Terror cuplé.

La entrada al festival es gratuita.

En esta entrevista de María José Gimeno con algunos de sus organizadores, Vanesa Huerta, Xento y César Castillo, todos los detalles.