Ximo Puig pide llevar la mascarilla "puesta o en el bolsillo" y apela a la prudencia tras el repunte de casos de Covid-19

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha pedido a la ciudadanía hacer un uso responsable de la mascarilla ante el fin de su obligatoriedad en espacios exteriores y recomienda llevarla "puesta o en el bolsillo". Así se ha dirigido este sábado el presidente a los valencianos a través de un vídeo con motivo del inicio de esta nueva etapa en la que no es obligatorio el uso de las mascarillas al aire libre.

El presidente ha calificado de "gran avance" la flexibilización de su uso, pero apela a la prudencia ante el repunte de casos detectados, "sobre todo entre personas jóvenes". Además, ha recomendado llevar la mascarilla "puesta o en el bolsillo" para seguir usándola ante cualquier duda sobre su obligatoriedad, la falta de ventilación o la sensación de vulnerabilidad.

"Ha llegado el momento, después de un año y tres meses de esfuerzo en común por fin volvemos a respirar sin filtros, después de 469 días de paciencia responsable la mascarilla deja de ser obligatoria al aire libre", ha afirmado. A su juicio, "este gesto, quitarnos la mascarilla, simboliza un gran avance , una pequeña victoria" y ha afirmado que la actitud de los ciudadanos ha convertido a la Comunitat Valenciana "en un territorio seguro, el más seguro de España y una referencia europea".

El presidente pide no olvidar la mascarilla, aunque ya no sea obligatoria en exteriores. "Ahora toca hacer otro gesto, no echar la mascarilla ni olvidarla porque todavía no lo podemos hacer. La vacunación avanza rápida pero el virus continúa ahí fuera y tenemos que ser prudentes, ha afirmado.

Según Puig, "ahora toca guardar la mascarilla en el bolsillo y utilizarla en interiores y cuando no podamos garantizar la distancia".

Entrada al verano en una "posición de esperanza"

"Es muy sencillo. Si dudas, mascarilla; si no hay ventilación, mascarilla; si te sientes vulnerable, mascarilla", ha subrayado. Igualmente, indica que se ha llegado al verano "en una posición de esperanza, estamos a la ofensiva frente a la pandemia".

Según el jefe del Ejecutivo valenciano, ahora viene el verano, "un tiempo de alegría responsable, de recuperación anímica que todos necesitamos". "Disfrutad, mascarilla puesta o en el bolsillo, en cualquier caso disfrutad y que corra el aire", declara.