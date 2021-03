Con Palmira Benajas

Más de Uno Sagunto,25 de Marzo de 2021

Hoy en Más de Uno Sagunto hablamos de nuevos códigos de comunicación a través de Instagram con Lucia Gaspar, de la Passió en Viu que no se va a celebrar pero podremos verla por Youtube con el presidente de Passió per Sagunt José Antonio Pablo y el Sagunt in Excelsis que si se celebra con Asun Moll y de tres películas nominadas al Oscar que están en Amazon con Isaac Hernández